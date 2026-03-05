ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Белгия отказа да окаже военна подкрепа на САЩ и Из...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22411613 www.24chasa.bg

Още повече отбори ще се борят за най-скъпия мач в света

2680

Плейофите за промоция от Чемпиъншип във Висшата лига ще бъдат разширени от четири на 6 отбора, стартирайки от следващия сезон, съобщиха от Английската футболна лига (EFL).

В настоящия формат първите два тима в крайното класиране се класират директно за елита, а следващите четири се борят за още едно място след полуфинали и финал, който е определян за най-скъпия мач във футбола.

Причината - драстичното нарастване на приходите, които носи участието във Висшата лига.

От следващия сезон отборите, завършващи на третата и четвъртата позиция ще прогресират към полуфиналите в плейофите, а тези между петата и осмата ще започват битката си за промоция от нова четвъртфинална фаза.

„От въвеждането си през сезон 1986/87 плейофите се превърнаха в най-вълнуващата част от футболния календар в страната, улавяйки драмата, напрежението и емоциите, които правят EFL толкова специална. След няколко месеца дискусии с клубовете и останалите заинтересовани лица, ние сме убедени, че тази промяна ще засили конкуренцията в Чемпиъншип и ще даде на повече отбори и техните привърженици шанс да се докоснат до промоцията във Висшата лига", заяви шефът на EFL Тревър Бърч.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси