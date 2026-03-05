Още повече отбори ще се борят за най-скъпия мач в света

Плейофите за промоция от Чемпиъншип във Висшата лига ще бъдат разширени от четири на 6 отбора, стартирайки от следващия сезон, съобщиха от Английската футболна лига (EFL).

В настоящия формат първите два тима в крайното класиране се класират директно за елита, а следващите четири се борят за още едно място след полуфинали и финал, който е определян за най-скъпия мач във футбола.

Причината - драстичното нарастване на приходите, които носи участието във Висшата лига.

От следващия сезон отборите, завършващи на третата и четвъртата позиция ще прогресират към полуфиналите в плейофите, а тези между петата и осмата ще започват битката си за промоция от нова четвъртфинална фаза.

„От въвеждането си през сезон 1986/87 плейофите се превърнаха в най-вълнуващата част от футболния календар в страната, улавяйки драмата, напрежението и емоциите, които правят EFL толкова специална. След няколко месеца дискусии с клубовете и останалите заинтересовани лица, ние сме убедени, че тази промяна ще засили конкуренцията в Чемпиъншип и ще даде на повече отбори и техните привърженици шанс да се докоснат до промоцията във Висшата лига", заяви шефът на EFL Тревър Бърч.