Контузия вади Везенков от дербито в Евролигата

Звездата на "Олимпиакос" Александър Везенков ще пропусне утрешния мач с "Панатинайкос" от 30-ия кръг в Евролигата.

Българинът, който е водещият реализатор на "червено-белите", не е играл от 21 февруари насам, когато получи контузия във финала за купата на Гърция срещу "Панатинайкос". Тогава победители излязоха "зелените" с резултат от 79:68.

"Отсъстващите са ясни. Това са Везенков и Томас Уолкъп. Монте Морис почти сигурно също няма да е наличен, тъй като има проблеми с гърба. Останалите играчи са налични и са способни да постигнат победа", каза Барцокас на пресконференцията преди дербито на Гърция.

"Олимпиакос" е на трето място в класирането на Евролигата с 18 победи и 10 поражения. "Панатинайкос" е на десето място с 16 успеха и 13 поражения.