ЦСКА 1948 унизи "Локо" (Пд) на "Лаута"

След като преди няколко дни едва не победи "Лудогорец", "Локо" (Пд) записа унизителна загуба, при това вкъщи. Воденият от Душан Косич тим падна катастрофално 0:5 от ЦСКА 1948.

И така отново се доказа, че отборът от Пловдив, под ръководството на словенеца, е пълен абонат на "червените" от Бистрица. Наставникът на "Локо" продължава да няма победа над ЦСКА 1948, откакто пое тима.

В 63-ата мин на срещата пък се стигна до куриоз, който отдавна не бе виждан по нашите терени. Докато играчите на "Локо" изнасяха топката от собственото си поле, пръскачките на "Лаута" се включиха и изкъпаха част от футболистите.

Иначе гостите откриха, след като Лукас Риан си отбеляза автогол в 14-ата мин. Флориен Кребс удвои в 42-ата мин. Резултатът стана класически 5 мин след началото на втората част, когато Мамаду Диало се разписа.

Елиас Франко вкара от дузпа в 81-ата мин, за покачи на 4:0. Разгромът бе оформен 4 мин по-късно, когато и Атанас Илиев се разписа също от 11-метров наказателен удар.

С успеха ЦСКА 1948 временно се изкачи на второ място с актив от 46 точки, но и мач повече от "Лудогорец". "Локо" пък остава на 6-и с 35.