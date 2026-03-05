Японки спряха сестри Стоеви в Бирмингам

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение във втория кръг на двойки жени на силния турнир по бадминтон от сериите BWF World Tour Super 1000 - YONEX All England в Бирмингам (Англия) с награден фонд 1 450 000 долара.

Сестрите, които са десети в световната ранглиста, загубиха от японките Саяка Хирота и Аяко Сакурамото с 6:21, 17:21 за 45 минути.

Във втория гейм играта беше изключително равностойна и се движеше точка за точка, но след 17:17 японките направиха серия от четири поредни точки и затвориха мача.