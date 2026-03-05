Бронзовата Лора Христова постигна нов връх в световната купа!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В първия си старт след олимпийските игри в Милано/Кортина, на които зарадва цяла България с бронз в индивидуалната дисциплина на 15 км, в Контиолахти (Фин) отново в нея Лора Христова записа най-високото си класиране в световната купа.

Утвърдилата се като истинска снайперистка на игрите в Италия чаровница от Троян пак стреля чудесно, но сбърка предпоследния патрон и завърши с 19/20.

Така с една наказателна минута 22-годишната Лора се нареди 8-а. Досега Христова имаше 23-о място за най-предна позиция в световната купа. Постигна го в началото на декември миналата година в Йостерсунд (Шв) отново в индивидуалната дисциплина.

Иначе на олимпиадата Лора записа още 7-о (спринт) и 11-о място (преследване), а на световното в Ленцерхайде пак в най-българската дисциплина завърши 13-а.

В Контиолахти Валентина Димитрова и Мария Здравкова се наредиха 65-а и 66-а, съответно с 2 и 3 пропуска. Милена Тодорова не участва.

Победата спечели шведката Елвира Йоберг, която направи 20 от 20 на стрелбата. Втора е нейната сестра Хана с 1 пропуск.

Третото място отиде при Паулина Батовска-Фиалкова също с 1 грешка. Без своята Лора щеше да е 5-а.