По навик "Лудогорец" би "Левски" и се върна в битката за титлата

Разградчани вече са само на 9 точки от “сините”

“Лудогорец” се върна в борбата за титлата! 14-кратните шампиони на България победиха 1:0 “Левски” пред погледа на мажоритарния собственик на “сините” Наско Сираков, който бе на стадиона в Разград. И така разликата между претендентите за трофея вече е 9 точки. “Сините” са на върха с 56, докато разградчани са втори с 47.

Само в рамките на малко повече от месец пък “Лудогорец” печели със същия резултат срещу отбора на Веласкес.

Единствения гол в Разград вкара Ерик Маркус в 80-ата мин след прекрасно изпълнение на пряк свободен удар, но стражът на “сините” Вуцов не се намеси по най-добрия начин. След попадението Хуан Переа остави “сините” с 10 души, след като получи директен червен картон. Веднага след гола Диниш Алмейда провокира агитката на “Левски”, а таранът на “сините” го изблъска в гръб. За това си действие колумбиецът бе изгонен с директен червен картон, а португалецът получи жълт.

През първата част двата отбора не показа нищо футболно - нещо типично за стандартите за дерби у нас. Частта премина без нито един точен удар, но пък за сметка на това главният съдия показа 5 жълти картона. А веднъж и отборите си спретнаха меле.

В средата на първото полувреме срещата бе и спряна за кратко, след като бяха хвърлени няколко бомбички от гостуващия сектор. А една от тях гръмна на метри от вратаря на разградчани Бонман.

През второто полувреме “Лудогорец” взе под контрол инициативата. Играчите на Пер-Матиас Хьогмо на няколко пъти се озоваха на стрелкова позиция, но стражът на столичани Светослав Вуцов спасяваше.