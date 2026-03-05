Треньорът на "Лудогорец": Постоянно поставяхме "Левски" под напрежение

Наставникът на шампиона "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо коментира победата с 1:0 над "Левски" в Разград, която върна тима му на 9 т. от "синия" лидер:

"Благодаря на феновете, страхотна подкрепа. Играчите се бориха под напрежение от първата секунда. Те се справиха по добър начин. Това беше битка, много често опираше до физически и тактически компоненти. Горд съм с играчите. Оставаме фокусирани. Защитавахме се добре, пресата ни също беше на ниво. Можехме да отбележим още голове. Постоянно ги поставяхме под напрежение.

Този отбор изигра много мачове. Пътуваме и понякога е нормално да има умора, не толкова физическа, а по-скоро като настройка. По-важното е, че взехме трите точки. Имаме мач след няколко дни и не разполагаме с време за много тренировки.

Важно беше да сме по-компактни и по-агресивни. Продължаваме да гледаме само към следващия ни ангажимент. Победата днес ни дава ментална увереност за това, което ни предстои. Имаме още много работа."