Веласкес: "Левски" се бори за титлата и с ЦСКА и ЦСКА 1948

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че равенството би било най-справедливо срещу „Лудогорец". Испанецът говори след поражението с 0:1 в Разград. То приближи шампионите на 9 т. от "синия" лидер.

„За мен беше равностоен, оспорван, труден мач. С трудно задържане на топката. Те бяха по-добри в притежанието на топката. Без топка ние стояхме добре организирани и с добро старание. Това беше мач, който нямаше особено много положения в двете полета.

Малко положения за гол. За мен мачът трябваше да завърши 0:0. Отборът показа старание. Не заслужавахме победата, но не заслужавахме и да загубим. В мача за купата по всякакъв начин успяхме да надиграем отбора на „Лудогорец" и заслужавахме победата. Но не трябва да забравяме, че когато те излизат с най-добрите си футболисти е трудно да ги победиш", започна Веласкес.

„Ако искаме да продължаваме да играем добре не би трябвало да натежат тези загуби. Това е животът и това е футболът. Сега е моментът да продължим в същата линия, в която играхме досега. Трябва да сме с положително мислене и с поглед към следващия мач. Всеки мач е трудно да го спечелиш, защото играем с отбори, които искат да спечелят. Горд съм с моя отбор и футболистите. Боли ме от днешния резултат заради момчетата и привържениците. Но това е футболът.

По никакъв начин не мога да кажа нещо на момчетата или да ги обвиня, защото дадоха всичко от себе си. С нашите сили се опитахме да направим всичко възможно", каза още испанецът.

„Анализът го правя по много обективен начин. Гледахте мача и смятам, че играхме добре. Истина е, че позиционно, когато притежавахме топката, не успявахме да я задържим достатъчно дълго. Но трябва да отдадем заслуженото на „Лудогорец", които стояха добре подредени в тези ситуации. Нямаше толкова положения, но там, където им създадохме най-много промени, беше при контраатаки. Това се дължеше и на дългото време, в което се защитавахме. Начинът, по който се влагахме в дефанзивен план, беше невероятен", каза още Веласкес.

„За мен е грешно мислене да говорим само за „Лудогорец". Борим се за титлата и с ЦСКА, с ЦСКА 1948 (четвърти на 13 и трети на 10 т. от "Левски" 12 мача преди края на сезона). Имам уважение към всички отбори, но споменах само първите 4, защото са горе в таблицата. Боли ни от загубата по начина, по който се случи.

Но това е животът. Падаш, но трябва да се научиш и да ставаш. Аз вярвам в целия мач, не в дефанзивна или офанзивна тактика. Това, което ни липсваше бе да задържим топката. При бързата загуба на топката трябваше да защитаваме доста време. Но това е голяма взаимовръзка – начинът, по който се защитаваш и този, по който атакуваш.

Срещу нас има класни играчи и това ти коства много. Затова давам висока оценка на отбора за всичко, което правят момчетата. Винаги опитвам да съм достатъчно обективен. Днес не заслужавахме победата, но не заслужавахме и да загубим. В мача за купата заслужавахме победата, днес не. Добре организирано играхме. Това, което ни липсваше бе позиционирането, когато притежаваме топката", завърши Веласкес.