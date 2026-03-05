Станимир Беломъжев отново в топ 6 на световното по ски ориентиране в Токио

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещият български състезател в ски ориентирането Станимир Беломъжев записа трети отличен резултат на световното първенство в Токио, след като завърши на престижното пето място в последния индивидуален старт - средна дистанция.

Беломъжев, който преди това се класира пети в спринта и четвърти в преследването, отново влезе в топ 6 на света и потвърди мястото си сред световния елит със силно представяне.

38-годишният българин завърши дистанцията за 59:50 минути, с изоставане от под четири минути от световния шампион Никлас Екстром от Финландия.

При жените Антония Григорова финишира на 20-о място, а титлата отново отиде във Финландия при Аманда Или Футка.

В петък предстои последният старт от световното първенство – смесената щафета.