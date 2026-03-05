Григор Димитров си върна на французин, ще играе с №1 в света

Григор Димитров не е в най-добрата си форма, но не иска да губи два пъти от един съперник.

Най-добрият български тенисист вече има две победи за годината, след като някак си измъкна 6:4, 5:7, 6:4 с Теранс Атман на старта на турнира "Мастърс 1000" в Индиън Уелс. Така бившият №3 си върна на французина за Акапулко миналата седмица.

Двубоят можеше да завърши и в два сета, но българската звезда пропусна куп шансове за пробив и после да сервира при 6:5. В началото на третия сет пък нашият даде вид, че не се чувства добре физически, но това състояние явно премина бързо.

Заедно с треньора Давид Налбандян и останалите от екипа на Димитров бе и приятелката му Ейса Гонсалес. Григор прекъсна серията си от 4 поредни загуби и в следващия кръг ще играе с водача в ранглистата Карлос Алкарас (Исп). Двамата бяха съперници в Индиън Уелс и миналия сезон, но на осминафинал.