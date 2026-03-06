Бактерия отново разболя Милена Тодорова, Тодев аут от отбора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След като през миналия сезон направи сериозен пробив в елита на биатлона, Милена Тодорова не спира да понася удари през настоящия.

За втори път скромното момиче от Троян страда от бактериална инфекция, научи “24 часа”. Това е причината Милена да не пътува за Финландия, където вчера в Контиолахти стартира първият кръг от световната купа след олимпиадата в Милано/Торино.

В началото на годината перспективата за нейно участие на игрите изглеждаше мъглива отново заради бактерия.

След тежък грип през ноември Милена стартира в сезона с явно намалено темпо в ски бягането. Оказа се, че периодично вдига температура и не се чувства добре в тялото си.

Причината се търсеше, като се стигна до посещение в клиника в Залцбург. И там не бе разгадана, като накрая това стана ясно в лаборатория в Руполдинг (Гер). След вземане на секрет се оказа, че бактерия в устната кухина е причина за състоянието на Тодорова.

След като се излекува, Милена съумя да влезе във форма и на олимпиадата злощастно се размина с бронз в спринта, оставайки 4-а. Болката от това да останеш толкова близо до медал докара момичето ни до сълзи.

След прибирането от Италия Милена обяви, че с течение на времето приема вече по-спокойно нещата.

Сега обаче нова бактериална инфекция я лишава със сигурност от участие в кръга в Контиолахти, както и в този следващата седмица в Отепя (Ест).

В тях двата и в последния в Холменколен (Нор) няма да присъства Благой Тодев. Причината не е здравословна.

Още след първия старт на олимпиадата той заговори за отказване и обяви, че работата с този треньорски щаб (руския немец Роберт Кабуков и легендарния германец Волфганг Пихлер) за него не върви.

Според Тодев трябва да има индивидуален подход. При запазване на щаба щял да помисли дали да остава в отбора.

До края на сезона няма да е в него.