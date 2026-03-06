Малена с две счупвания на бедрената кост, таз и лопатка

Малена Замфирова, която бе пометена от пиян турист в долната част на пистата в Шплиндерув Млин, Чехия, вече е транспортирана до специализирана клиника в Грац в Австрия и днес ще претърпи първата си операция. Не е изключено обаче интервенциите да са няколко заради множеството травми, които има 16-годишната ни сноубордистка, един от феномените в световния спорт.

Клиниката в Грац е една от най-добрите в света за подобни травми заедно с тази в Инсбрук, където пък спасиха живота на Алберт Попов след катастрофата в Зьолден.

Малена е със счупена бедрена кост на две места, счупен таз и лопатка на рамото след сблъсъка с пияницата, който не овладял ските.

Замфирова е била за кратко в безсъзнание, обясни говорителката на болницата в Храдец Кралове Луси Хануошова.

“Тя е със сериозни травми в гърба и долните крайници. Заради това бе докарана с хеликоптер в травматологията”, допълни Ханоушова за iDnes.cz.

Туристът, който е взел Малена Замфирова на абордаж, е с леки травми в гърдите и корема. Приет е в болницата в Либерец, обясни говорителят на лечебното заведение Михал Георгиев. За него също е бил викан хеликоптер заради първоначалното притеснение за състоянието му.

Чешките власти са започнали спешно разследване на инцидента с българската състезателка. Нейният баща Анатолий Замфиров вече е дал показания. Той се е обърнал за юридическа помощ към спортния министър Димитър Илиев и му е било обещана пълна подкрепа от страна на държавата.

“Изключително неприятен инцидент. Много тежки травми, детето е в много тежко състояние. Бащата моли за сериозни юристи, които да водят случая. Те искат да водят дела и да търсят правата си. Българската държава ще съдейства”, сподели министър Илиев пред БНТ.

Чехите са искали да задържат семейството на своя територия заради разследването, но все пак били убедени, че Малена трябва да бъде транспортирана в Австрия.

В събота в Шплиндерув Млин трябва да се състои паралелен слалом за световната купа по алпийски сноуборд. По принцип трябваше да са два старта, но този в неделя бе отменен.

Пистата в чешкия курорт се оказва доста опасна. На склона има дори няколко случая с жертви. На 20 февруари там загина възрастна жена, която бе пометена от скиорка, като още се води разследване.

През 2012 г. там намери смъртта си бившият чешки национал по футбол и капитан на младежкия държавен тим Вацлав Дробни, който се заби в дърво. Той дори игра за английския “Астън Вила” и бе едва на 32 години. Миналата година на съощото трасе загина и 45-годишният Томаш Клучек, бивш национал по хокей на лед, който има 141 мача в НХЛ за “Ню Йорк Рейнджърс”, “Нешвил Придейтърс” и “Атланта Трашърс”.

Два сериозни инцидента имаше и с лифта в чешкия курорт. При единия преди 13 години се откачи кабинка, като загина един човек, а трима други бяха ранени, включително две деца.

Само 24 месеца по-късно пък се срути рампата за слизане на скиори, но тогава за късмет всичко се размина.

