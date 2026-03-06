Илия Груев и “Лийдс” на турне в САЩ лятото, играят с “Ливърпул” в Чикаго

“Лийдс” на национала Илия Груев ще има турне в САЩ като част от предсезонната си подготовка това лято. За традиционния английски тим това ще е първото посещение зад Атлантическия океан от 29 г.

Йоркширци ще бъдат базирани на Източното крайбрежие по време на престоя си, като ще изиграят мачове в 3 големи града.

Груев и компания ще стартират контролите в Щатите на 25 юли срещу тима от Чемпиъншип (II ниво на английския футбол) “Рексъм” в Тампа Флорида. 5 дни по-късно в Ню Джърси “Лийдс” излиза срещу “Съндърланд”, от който преди 3 дни злощастно загуби с 0:1 у дома. И за финал в Чикаго на 2 август съперник ще е все още действащият шампион на Висшата лига “Ливърпул”. Спарингът ще се играе на емблематичния стадион “Солджър Фийлд”. През този сезон “Лийдс” направи 2 ремита с “мърсисайдци”.

“Това е чудесна възможност да разширим глобалното си присъствие и да осигурим на първия отбор отлични условия за подготовка. Надяваме се феновете да са толкова развълнувани, колкото и ние, и нямаме търпение да видим нашата прочута агитка от другата страна на океана”, заяви бизнес директорът на “Лийдс” Мори Айзенберг.