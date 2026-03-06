Никола Цолов пети в първата квалификация във Формула 2 за сезона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Никола Цолов зае пето място в квалификацията за Гран при на Австралия, първи кръг за сезона във Формула 2.

Световният вицешампион във Формула 3 бе начело преди последните обиколки. В свободната тренировка малко по-рано Никола даде четвърто време.

Така Българския лъв, който кара за "Кампос рейсинг", ще стартира шести в спринта (обърната решетка) и пети в основното състезание.

Квалификацията спечели Дино Беганович (Шв), следван от Мартиниус Стеншорн (Нор), Александър Дън (Ирл) и Ноел Леон (Мекс), съотборник на Цолов.