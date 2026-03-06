ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Накъде с децата през уикенда (7-8 март)

Никола Цолов пети в първата квалификация във Формула 2 за сезона

Никола Цолов Снимка: Formula 2/X

Никола Цолов зае пето място в квалификацията за Гран при на Австралия, първи кръг за сезона във Формула 2. 

Световният вицешампион във Формула 3 бе начело преди последните обиколки. В свободната тренировка малко по-рано Никола даде четвърто време. 

Така Българския лъв, който кара за "Кампос рейсинг",  ще стартира шести в спринта (обърната решетка) и пети в основното състезание. 

Квалификацията спечели Дино Беганович (Шв), следван от Мартиниус Стеншорн (Нор), Александър Дън (Ирл) и Ноел Леон (Мекс), съотборник на Цолов. 

Никола Цолов Снимка: Formula 2/X

