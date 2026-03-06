25 дни след зверското падане на олимпиадата Линдзи Вон тренира отново (видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американската легенда в ските Линдзи Вон се завърна в залата за тренировки само 25 дни след зверското падане в 13-ата секунда от спускането на олимпийските игри в Милано/Кортина.

41-годишната красавица пусна видео в инстаграм, за да покаже първите си крачки след серията от операции.

Тя получи счупване на левия крак, а по-късно разкри, че нейният личен лекар го е спасил от ампутация.

„Със сигурност са тежки времена, но все пак съм благодарна... все още работя усърдно. Единствената ми цел е да съм здрава. Работя ден за ден", написа Линдзи Вон под видеото

Очаква се възстановяване на Вон да отнеме близо година. Тя още не коментира дали ще продължи със спорта.