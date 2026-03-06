ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

25 дни след зверското падане на олимпиадата Линдзи Вон тренира отново (видео)

7156
Линдзи Вон във фитнеса

Американската легенда в ските Линдзи Вон се завърна в залата за тренировки само 25 дни след зверското падане в 13-ата секунда от спускането на олимпийските игри в Милано/Кортина.

41-годишната красавица пусна видео в инстаграм, за да покаже първите си крачки след серията от операции. 

Тя получи счупване на левия крак, а по-късно разкри, че нейният личен лекар го  е спасил от ампутация.

„Със сигурност са тежки времена, но все пак съм благодарна... все още работя усърдно. Единствената ми цел е да съм здрава. Работя ден за ден", написа Линдзи Вон под видеото

Очаква се възстановяване на Вон да отнеме близо година. Тя още не коментира дали ще продължи със спорта.

Линдзи Вон във фитнеса

