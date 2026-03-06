Меси изненада Тръмп в Белия дом

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна Лионел Меси и съотборниците му от "Интер Маями" в качеството им на шампиони на МЛС в Белия дом.

„За мен е особена привилегия да кажа нещо, което друг американски президент не е имал шанса да каже преди, добре дошъл в Белия дом, Лионел Меси", заяви Тръмп.

Той добави, че посещението на Меси го е изненадало, тъй като единствен фокус пред него са били военните действия в Иран, а е разбрал за идването на аржентинската звезда едва след разговор със сина си.

Това лято Меси ще защитава световната титла с родината си на мондиала в САЩ, Канада и Мексико и САЩ от 11 юни и 19 юли.

За първи път във форума ще участват 48 отбора.