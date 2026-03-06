ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Васил Зашев сменя Благой Тодев в биатлона

Васил Зашев ще е четвъртият ни представител в световната купа по биатлон до края на сезона след отпадането на Благой Тодев.

24-годишният банскалия изрази недоволство от работата на треньорски щаб (руския немец Роберт Кабуков и легендарния германец Волфганг Пихлер) в националния отбор по време на олимпиадата в Милано/Кортина.

Според Тодев трябва да има индивидуален подход. Той обяви, че трябва да има промени и не е мотивиран до продължи с биатлона.

В днешния индивидуален старт на 20 км, с който стартира програмата при мъжете в Контиолахти (Фин), заменилият го Зашев ще стартира с 91-и номер.

№3 е Антон Синапов, 43-и тръгва Владимир Илиев, а 79-и - Константин Василев.

