България ще защитава 2-ото си място на планетата в световна купа, а не първенство

Административният борд на FIVB реши да преименува световното първенство по волейбол, най-голямото състезание в спорта. От 2027 година то ще се нарича световна купа по волейбол. Мъжкият турнир ще бъде в Полша, където България ще защитава второто си място от Манила 2025, а женският - в САЩ и Канада.

Целта на новото име е да засили позициите на волейбола като глобален спорт, като от Международната федерация по волейбол залагат и на силен маркетингов ефект. Подобно на най-престижните събития в други спортове, използването на това наименование цели да създаде по-ясна идентичност на турнира и да генерира незабавно разпознаване сред състезатели, фенове и партньори по целия свят.

През 2022 и 2023 година FIVB анонсира промени на събитието заради непрекъснатото израстване на волейбола. От последното издание на световното първенство, което беше през 2025 г., в него участваха 32 отбора при мъжете и жените. Турнирите вече ще са на две, а не през четири години.

Форматът на световната купа ще остане същият. Отборите ще бъдат разделени на групи, след които ще следват преки елиминации. Двубоите ще бъдат в много градове на страната или страните, които са домакини.

Световната купа ще бъде шанс за участие и на олимпиадата. През 2027 година трите най-добре класирани отбора от световната купа, които не са заслужили място на Лос Анджелис 2028, ще получат квоти.