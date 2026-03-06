ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Езерото Юндан - визитката за зелената трансформаци...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22416741 www.24chasa.bg

България ще защитава 2-ото си място на планетата в световна купа, а не първенство

2552
Снимка: FIVB

Административният борд на FIVB реши да преименува световното първенство по волейбол, най-голямото състезание в спорта. От 2027 година то ще се нарича световна купа по волейбол. Мъжкият турнир ще бъде в Полша, където България ще защитава второто си място от Манила 2025, а женският - в САЩ и Канада.

Целта на новото име е да засили позициите на волейбола като глобален спорт, като от Международната федерация по волейбол залагат и на силен маркетингов ефект. Подобно на най-престижните събития в други спортове, използването на това наименование цели да създаде по-ясна идентичност на турнира и да генерира незабавно разпознаване сред състезатели, фенове и партньори по целия свят.

През 2022 и 2023 година FIVB анонсира промени на събитието заради непрекъснатото израстване на волейбола. От последното издание на световното първенство, което беше през 2025 г., в него участваха 32 отбора при мъжете и жените. Турнирите вече ще са на две, а не през четири години.

Форматът на световната купа ще остане същият. Отборите ще бъдат разделени на групи, след които ще следват преки елиминации. Двубоите ще бъдат в много градове на страната или страните, които са домакини.

Световната купа ще бъде шанс за участие и на олимпиадата. През 2027 година трите най-добре класирани отбора от световната купа, които не са заслужили място на Лос Анджелис 2028, ще получат квоти.

Снимка: FIVB

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание