Най-накрая се забраняват залозите за всички в българския футбол

БФС информира, че предстоящият отчетен конгрес на централата ще се проведе на 20 март от 12,00 ч. в хотел „Рамада", София. На него чрез промяна в устава най-накрая на всички участници в българския футбол ще се забрани за залагат. Досега това не бе наказуемо.

Ето какво написаха от БФС:

"В дневния ред на конгреса са включени - приемане на отчет за изпълнението на досегашната стратегия, финансов отчет, бюджет, нов стратегически план, както и предложението за изменение и допълнение на устава на БФС, съгласувано с нарочна комисия на ФИФА.

Измененията са резултат от дългогодишна комуникация с ФИФА и УЕФА и са насочени към осъвременяване на нормативната рамка и въвеждане на ежегодно общо събрание в устава.

Така например в член 14 има нова, четвърта точка. Тя гласи, че се "забранява се на футболисти, треньори, служебни или длъжностни лица в системата на българския футбол да участват в организирането на или да участват в каквито и да било залагания или хазартни игри, свързани с футбола".

Също така има и нови санкции за клубове, които са нарушавали разпоредбите. Изключването на клубовете е фиксирано в член 28, като новите точки са 4: При изключване съответният ФК не може да упражнява правата на член на БФС, включително правото на глас на Конгреса и правото да предлага кандидати за избирането им в органите на Съюза., и 5: Изключеният ФК може да подаде заявление за ново членство не по-рано от 3 години след датата на утвърждаване на изключването му.

В раздела за избор на ново ръководство мандатът на президента и изпълнитения комитет остава четири години. Има обаче промяна при издигането на кандидатури. В точка 3 от член 32 се казва, че "за президент и за членове на ИК могат да бъдат избирани български граждани, които не са осъждани за престъпления от общ характер, независимо от последваща реабилитация."