Обявяват футболист №1 за 2025 г. на 22 март

Победителите от 65-ата анкета "Футболист на годината" в България ще бъдат обявени и наградени на церемония на 22 март 2026 година, съобщиха от Българската асоциация на спортните журналисти (БАСЖ). Събитието ще се проведе в Hyatt Regency Sofia. Началото е от 19 часа. Церемонията ще бъде излъчена на живо в Sportal.bg.

Най-важните футболни награди у нас ще бъдат връчени в паузата за мачове на националните отбори от официалния календар на ФИФА, за да могат да присъстват вече традиционно всички български национални състезатели.

На церемонията "Футболист на годината" ще стане ясна призовата тройка при българските футболисти за 2025 г. след гласуването на спортните журналисти. Ще бъдат наградени треньор №1 на България и неговите подгласници. Ще станат ясни и най-добрите футболисти в българското първенство за 2025 г. - най-добър вратар, най-добър защитник, най-добър полузащитник, най-добър нападател, най-добър чужденец. Ще бъде връчена и наградата за най-прогресиращ млад играч в българския футбол.

Ще бъде отличена и номер 1 на България в женския футбол.

За десета поредна година ще бъде връчена и специалната награда на Българската асоциация на спортните журналисти "Лъвско сърце - Трифон Иванов".

В трето поредно издание на церемонията "Футболист на годината" пък ще бъдат наградени също футболист номер 1 и треньор номер 1 в минифутбола.

"Футболист на годината" се организира от "Дакс Медия" в партньорство с Българската асоциация на спортните журналисти. Анкетата води своето официално начало от 1961 г. Церемонията по награждаването на лауреатите от 65-ото ѝ издание се провежда с подкрепата на компанията Sesame.bg.

Sportal.bg е партньор за прякото предаване на церемонията за девета година.