Димитър Кузманов разби №1 в схемата и е на 1/2-финал в Херсонисос

Димитър Кузманов достигна до полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50" в Херсонисос, Гърция, с награден фонд 56 700 евро.

32-годишният българин, който е поставен под номер 8, отстрани първия в схемата Лоренцо Джустино (Италия) с 6:1, 6:1.

Българинът тотално доминираше в срещата, спасявайки и седемте точки за брейк на Джустино, а от своя страна реализира 5 от 6-те си възможности за пробив.

На полуфиналите Кузманов ще се изправи срещу победителя от мача между поставения под номер 3 Лукас Ноймайер (Австрия) и Хари Уенделкън (Великобритания).

