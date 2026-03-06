ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От 9 март променят движението в посока София при 5...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22417596 www.24chasa.bg

Глобиха треньора на Илия Груев в "Лийдс" с 8000 лири

2372
Даниел Фарке Снимка: Ройтерс

Треньорът на Илия Груев в "Лийдс" Даниел Фарке беше наказан за един мач и глоба от 8000 лири за влизане в конфронтация с длъжностните лица след загубата на "Манчестър Сити" във Висшата лига миналия уикенд, съобщи Футболната асоциация на Англия.

След победата на "гражданите" с 1:0 като гост германецът се насочи гневно към главния съдия Питър Банкс след яростни думи получи червен картон.

„Обвинението е, че мениджърът е влязъл на терена в края на мача, за да се конфронтира със служебните лица, в противоречие с правило 12 от правилата на играта", се казва в изявлението.

Фарке се е признал за виновен и е приел наказанието.

Даниел Фарке Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание