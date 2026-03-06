Глобиха треньора на Илия Груев в "Лийдс" с 8000 лири

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Треньорът на Илия Груев в "Лийдс" Даниел Фарке беше наказан за един мач и глоба от 8000 лири за влизане в конфронтация с длъжностните лица след загубата на "Манчестър Сити" във Висшата лига миналия уикенд, съобщи Футболната асоциация на Англия.

След победата на "гражданите" с 1:0 като гост германецът се насочи гневно към главния съдия Питър Банкс след яростни думи получи червен картон.

„Обвинението е, че мениджърът е влязъл на терена в края на мача, за да се конфронтира със служебните лица, в противоречие с правило 12 от правилата на играта", се казва в изявлението.

Фарке се е признал за виновен и е приел наказанието.