"Лудогорец" благодари на феновете си за подкрепата срещу "Левски"

"Лудогорец" благодари на феновете си за подкрепата при победата с 1:0 над гостуващия "Левски" в мач от 24-ия кръг на Първа лига. Така разградчани съкратиха преднината на „сините" на 9 точки.

„Благодарим ви за подкрепата!

Скъпи лудогорци, В битката срещу "Левски" за честта на "Лудогорец" ви благодарим, че пренебрегнахте разочарованията и ни подкрепихте горещо от трибуните.

Пътят до края на шампионата е труден, но вашата подкрепа ни вдъхва вяра и ще продължим с нови сили напред. Очакват ни още много луди вечери. Само "Лудогорец"!", написаха "орлите" във фейсбук.