ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Швейцарска спря Елизара Янева в Търнава, но тя ще ...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22418073 www.24chasa.bg

"Лудогорец" благодари на феновете си за подкрепата срещу "Левски"

3668
Снимка: "Лудогорец"

"Лудогорец" благодари на феновете си за подкрепата при победата с 1:0 над гостуващия "Левски" в мач от 24-ия кръг на Първа лига. Така разградчани съкратиха преднината на „сините" на 9 точки.

„Благодарим ви за подкрепата!

Скъпи лудогорци, В битката срещу "Левски" за честта на "Лудогорец" ви благодарим, че пренебрегнахте разочарованията и ни подкрепихте горещо от трибуните.

Пътят до края на шампионата е труден, но вашата подкрепа ни вдъхва вяра и ще продължим с нови сили напред. Очакват ни още много луди вечери. Само "Лудогорец"!", написаха "орлите" във фейсбук.

Снимка: "Лудогорец"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание