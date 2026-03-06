Германка притиска Шифрин за световната купа по ски

Германката Ема Айхер завърши втора в спускането за световната купа по ски във Вал ди Фаса (Италия) и завърза интригата около първото място в генералното класиране. Айхер вече е на само 134 точки от Микаела Шифрин (САЩ), а е единствената, която кара във всички дисциплини. Това ще накара американката да кара поне в супергигантските слаломи до края на сезона, за да не изпусне големия кристален глобус.

Айхер завърши само на 1 стотна от италианката Лаура Пировано, която взе първата победа в кариерата си. Трета остана олимпийската шампионка Брийзи Джонсън (САЩ).

Колкото и учудващо да звучи, все още начело в класирането за малкия кристален глобус на спускане е Линдзи Вон (САЩ), която се преби на олимпиадата, но вече тренира за възстановяването си. Айхер обаче е само на 14 точки от нея.