ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Швейцарска спря Елизара Янева в Търнава, но тя ще ...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22418162 www.24chasa.bg

Германка притиска Шифрин за световната купа по ски

2528
Ема Айхер, Лаура Пировано и Брийзи Джонсън Снимка: FIS

Германката Ема Айхер завърши втора в спускането за световната купа по ски във Вал ди Фаса (Италия) и завърза интригата около първото място в генералното класиране. Айхер вече е на само 134 точки от Микаела Шифрин (САЩ), а е единствената, която кара във всички дисциплини. Това ще накара американката да кара поне в супергигантските слаломи до края на сезона, за да не изпусне големия кристален глобус.

Айхер завърши само на 1 стотна от италианката Лаура Пировано, която взе първата победа в кариерата си. Трета остана олимпийската шампионка Брийзи Джонсън (САЩ).

Колкото и учудващо да звучи, все още начело в класирането за малкия кристален глобус на спускане е Линдзи Вон (САЩ), която се преби на олимпиадата, но вече тренира за възстановяването си. Айхер обаче е само на 14 точки от нея.

Ема Айхер, Лаура Пировано и Брийзи Джонсън Снимка: FIS

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание