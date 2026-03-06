И "Лудогорец" с глоба след дербито с "Левски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Че "Левски" ще е глобен от БФС за действията на феновете си по време на мача с "Лудогорец", бе ясно. Но пък и разградчани получават санкции.

14-кратните шампиони на България са наказани с 153,39 евро за нерегламентирано използване на факли.

Феновете на хегемона докарват и глоба в размер на 766,94 за обидни и нецензурни скандирания

За използване на нерегламентирани електронни устройства пък Ким Маркус Кристофер Аугустсон – пом.треньор на „Лудогорец" е с глоба от на 511,29 евро.

Иначе "сините" са глобени по няколко направления:

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва "ПФК Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва "ПФК Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2025/2026/ – ДК наказва "ПФК Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 2556.46 евро.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/, "ДК наказва "ПФК Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва "ПФК Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

ДК задължава "ПФК Левски" гр. София да възстанови щетите на стадион „Хювефарма Арена" гр. Разград съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

Отделно двама играчи на "сините" ще пропуснат следващата среща на тима. Това са Хуан Переа, който получи червен картон срещу "Лудогорец", и Оливер Камдем за натрупани картони.