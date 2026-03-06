УЕФА наказа "Реал"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

УЕФА глоби "Реал" (Мадрид) с 15 хиляди евро, след като привърженик на клуба беше забелязан да прави нацистки поздрав в реванша срещу "Бенфика" в плейофите на Шампионската лига.

От испанския клуб съобщиха след мача, че са поискали от Дисциплинарната комисия на клуба да започнат незабавна процедура по изключване на привърженика, който е бил заснет от камерите да изпълнява нацистки поздрав.

„Този фен беше идентифициран от служителите на стадиона в момента, след като беше показан в живото предаване, вследствие на което беше изгонен от стадион „Сантяго Бернабеу", написаха от пресслужбата на Кралския клуб, цитирани от агенция Ройтерс.

УЕФА глоби "Реал"и нареди да бъде затворена част от южната трибуна на „Бернабеу" за един мач. Наказанието обаче е условно отложено за една година.

Мадридският гранд победи "Бенфика" с 2:1 и се класира за осминафиналите в най-силния клубен евротурнир след общ резултат 3:1 от двете срещи, а в следващата фаза ще се изправи срещу "Манчестър Сити".