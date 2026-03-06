Швейцарска спря Елизара Янева в Търнава, но тя ще запише нов връх в световната ранглиста

Тенисистката ни Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърди кортове в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 хиляди долара.

18-годишната българка отстъпи 6:4, 2:6, 3:6 пред номер 228 в световната ранглиста Селин Неф (Швейцария), която е в серия от 13 поредни победи. През февруари Неф спечели две поредни титли от турнири на ITF във Франция.

Преди този мач Елизара постигна нови две впечатляващи победи - елиминира на старта номер 256 в света Анастасия Тихонова (Русия), а във втория кръг се наложи над номер 153 Греет Минен от Белгия. С новото си добро представяне тя ще запише рекордно класиране в световната ранглиста, в която през тази седмица се намира под номер 258.