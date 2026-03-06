Обявиха волейболистките до 18 г., които ще се готвят за европейската квалификация в София

Селекционерът на националния отбор на България по волейбол за жени под 18 години Атанас Петров определи разширения състав за предстоящата втора квалификация за европейското първенство.
Турнирът ще се проведе в периода 27-29 март в зала "Христо Ботев" в София, а съперници на българките ще бъдат Румъния, Гърция и Швеция.
Разширен състав на България:
Разпределители: Вяра Иванова ("Марица 2022"); Елица Кунева (ЦСКА); Ивайла Рикова ("Левски София"); Елена Димитрова ("Славия")
Либеро: Никол Стефанова и Емилия Колева ("Левски София")
Централни блокировачи: Дарина Нанева ("Йединство", Сърбия); Цветомира Велчева ("Марица 2022"); Адриана Алексиева ("Левски София"); Антония Станиславова (ЦСКА); Елица Георгиева (ЦПВК);
Крайни нападатели: Калина Венева (ЦПВК); Една Тодорова ("Волда", Норвегия); Ивана Петрова (ЦСКА); Катерина Попова, Сияна Гендузова, Дарина Иванова и Петя Русинова ("Марица 2022"); Зорница Стефанова и Красимира Гарова ("Левски София"); Вивиан Филева ("Славия").
Подготовката на националния отбор ще започне на 9 март 2026 година в София, като заниманията ще се провеждат в зала "Христо Ботев". Като част от подготовката си българките ще изиграят и три приятелски срещи срещу Франция на 19, 20 и 21 март, също в столичната зала.