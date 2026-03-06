България има за първи път световен шампион в биатлона!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Георги Джоргов грабна златото в масовия старт на младежкото световно първенство по биатлон в германския зимен център Арбер за историческа първа титла на България в нейния най-успешен зимен спорт, в която и да е възраст.

Състезателят на клуб „Сапарева баня" финишира пръв при 19-годишните, въпреки че още на старта падна при сблъскване и това го забави с почти 30 секунди от водачите на колоната.

След това обаче Джоргов демонстрира почти перфектна стрелба и със само един пропуснат изстрел от 20-те патрона се представи най-добре от всички на рубежа, а това му позволи да стигне до златото.

Среброто днес бе за латвиеца Ричардс Лозберс, завършил на 10 секунди след българина с цели 7 грешки, трети на 16 секунди след шампиона остана финландецът Туомас Латвалахти с 3 наказателни обиколки.

Това е втори медал за Джоргов на световното, след като преди няколко дни спечели бронз в индивидуалната дисциплина на 12,5 км.