ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьорът, убил Сияна, остава в ареста

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22420510 www.24chasa.bg

Полицията в Чехия: Скиорът, блъснал Малена, не е бил пиян

8204
Малена Замфирова СНИМКА: STARTPHOTO

Полицията в Чехия обяви, че скиорът, блъснал най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова, не е бил пиян. Според първоначалните информации Малена е била отнесена от мъж, който се е спускал неконролируемо след употреба на алкохол.

Той не е бил пиян, заяви днес говорителката на чешката полиция Шарка Пижлова, цитирана от sport.aktualne.cz, съобщава Би Ти Ви спорт.

Българката беше блъсната в Шпиндлерув Млин на 3 март около 15:00 часа, след края на сутрешната ѝ тренировка.

16-годишната българка е със сериозни наранявания и предстои да бъде оперирана в понеделник в Австрия.

Според първоначална информация се смяташе, че мъжът се е спуснал неконтролируемо надолу по пистата в нетрезво състояние.

В болницата е взета кръвна проба за алкохол на скиора, която е с отрицателен резултат. Кой е причинил сблъсъка, се разследва. Няма повдигнати обвинения срещу никого. Ако бъде доказана вина, може да бъде наложена присъда до две години затвор, допълни още Пижлова.

Инцидентът е станал на финалната линия на черната ски писта Na Pláních, извън официалните тренировки на състезанието, които по това време са се провеждали на пистата Stoh.

От Българската федерация уточниха, че става въпрос за район близо до входа на лифта, където е имало много туристи, включително деца.

Малена Замфирова СНИМКА: STARTPHOTO

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)