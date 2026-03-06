Полицията в Чехия: Скиорът, блъснал Малена, не е бил пиян

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията в Чехия обяви, че скиорът, блъснал най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова, не е бил пиян. Според първоначалните информации Малена е била отнесена от мъж, който се е спускал неконролируемо след употреба на алкохол.

Той не е бил пиян, заяви днес говорителката на чешката полиция Шарка Пижлова, цитирана от sport.aktualne.cz, съобщава Би Ти Ви спорт.

Българката беше блъсната в Шпиндлерув Млин на 3 март около 15:00 часа, след края на сутрешната ѝ тренировка.

16-годишната българка е със сериозни наранявания и предстои да бъде оперирана в понеделник в Австрия.

Според първоначална информация се смяташе, че мъжът се е спуснал неконтролируемо надолу по пистата в нетрезво състояние.

В болницата е взета кръвна проба за алкохол на скиора, която е с отрицателен резултат. Кой е причинил сблъсъка, се разследва. Няма повдигнати обвинения срещу никого. Ако бъде доказана вина, може да бъде наложена присъда до две години затвор, допълни още Пижлова.

Инцидентът е станал на финалната линия на черната ски писта Na Pláních, извън официалните тренировки на състезанието, които по това време са се провеждали на пистата Stoh.

От Българската федерация уточниха, че става въпрос за район близо до входа на лифта, където е имало много туристи, включително деца.