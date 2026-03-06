ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия Груев номиниран за награда във Висшата лига (къде се гласува)

Илия Груев наблюдава движението на Джейдън Богъл, за да му прати съвършен пас и той да открие резултата срещу “Нотингам”. СНИМКА: “ЛИЙДС”

Националът Илия Груев е номиниран за наградата за най-креативно изпълнение през февруари във Висшата лига.

Дефанзивният халф на "Лийдс" заслужи приднанието с асистенцията си за гола на Джейдън Богъл при победата с 3:1 срещу "Нотингам Форест".

С дълъг пас от своето наказателно поле Груев изведе зрелищно съотборника си сам срещу вратаря на съперника и той просто търкулна топката в мрежата.

Останалите номинирани са Бруно Фернандеш ("Манчестър Юнайтед"), Доминик Соланке ("Тотнъм"), Ел Хаджи Малик Диуф ("Уест Хем") и Илиман Ндиайе ("Евертън").

Гласуването се провежда в официалния уебсайт на Висшата лига - тук, и е отворено до 14,00 часа българско време на 9 март (понеделник).

