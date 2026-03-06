ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьорът, убил Сияна, остава в ареста

Историческо! Зографски на подиума за световната купа по ски скок

Владимир Зографски ликува след успеха. Снимка: facebook.com/fisskijumpingofficial

Владимир Зографски отново пренаписа историята в ски скока в България, като стана първият с подиум за световната купа. Със скок от 124,5 метра той заемаше четвъртото място в Лахти.

Тогава обаче дойде сензацията, като доминаторът през сезона Домен Превц (Словения), който бе първи, бе дисквилификациран заради 1 сантиметър по-дълги ски.

Така Зографски се качи на подиума и то само на 2,1 точки от победителя Филип Раймунд (Германия). Раймунд стана шампион от нормална шанца на олимпиадата. Втори на 0,7 точки от Раймунд остана Даниел Чофениг (Австрия).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

