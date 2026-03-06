ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьорът, убил Сияна, остава в ареста

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22420717 www.24chasa.bg

Националният отбор на България по хокей на лед под 18 години взе важна победа с 5:3 над Нова Зеландия

Владимир Ванчев

1140

В момента се провежда Световното първенство по хокей на лед за младежи под 18-годишна възраст (U18) в Хонконг.

В четвъртък нашите "лъвчета" победиха Нова Зеландия с 5:3.

България се бори в дивизия 3, група А, която традиционно е изключително силна група, а останалите отбори са със значително по-голямо финансиране от нас.

Другите отбори от дивизията са Турция, Израел, Хонг Конг, Нова Зеландия и Узбекистан.

Важно е да се отбележи изключителното представяне на бившата съветска република, която само от 2 години участва на световни първенства, а вече преодоля една група и по всичко личи, че ще го направят отново. Узбеките са добър пример за федерация, която получава достатъчна подкрепа от държавата.

В България за хокея все още няма достатъчно пари за хокей, особено юношески, но играчите дават всичко от себе си.

Момчетата споделят, че всички изключително много се гордеят от двамата ни национални вратари - Даниел Гешев (който играе в Канада) и Камен Томов (НСА). Именно Камен спаси 20 от 23 удара за победата над Нова Зеландия. Всички национали много благодарят на Богомил Диков, че винаги се е грижил екипировката да бъде в отлично състояние и да носи много победи на момчетата.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)