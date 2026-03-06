Националният отбор на България по хокей на лед под 18 години взе важна победа с 5:3 над Нова Зеландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В момента се провежда Световното първенство по хокей на лед за младежи под 18-годишна възраст (U18) в Хонконг.

В четвъртък нашите "лъвчета" победиха Нова Зеландия с 5:3.

България се бори в дивизия 3, група А, която традиционно е изключително силна група, а останалите отбори са със значително по-голямо финансиране от нас.

Другите отбори от дивизията са Турция, Израел, Хонг Конг, Нова Зеландия и Узбекистан.

Важно е да се отбележи изключителното представяне на бившата съветска република, която само от 2 години участва на световни първенства, а вече преодоля една група и по всичко личи, че ще го направят отново. Узбеките са добър пример за федерация, която получава достатъчна подкрепа от държавата.

В България за хокея все още няма достатъчно пари за хокей, особено юношески, но играчите дават всичко от себе си.

Момчетата споделят, че всички изключително много се гордеят от двамата ни национални вратари - Даниел Гешев (който играе в Канада) и Камен Томов (НСА). Именно Камен спаси 20 от 23 удара за победата над Нова Зеландия. Всички национали много благодарят на Богомил Диков, че винаги се е грижил екипировката да бъде в отлично състояние и да носи много победи на момчетата.