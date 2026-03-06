Грешката, от която Веласкес не се поучи

В опит да изненада съперника треньорът на "Левски" изпуска питомното

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес определено знае как да печели срещу по-слабите. В статистиката от този сезон с него начело "сините" имат само един хикс, срещу "Ботев" (Враца), от графата задължителни мачове. Или тези, които столичани трябва да вземат все едно по задължение. И именно поради тази причина "сините" са лидери в класирането. Защото за първи път от много години насам наглед лесните срещи, където съперниците са отбори от втората половина на таблицата, не бутат каруцата на "Левски".

Но виж, в големите мачове със заряд, или иначе казано дербита

испанският

предводител

на столичани

е пълно капо

Футболните зевзеци вече броят срещите, в които воденият от Веласкес тим няма отбелязан гол в по-важен двубой. И бройката расте, та расте.

А причината за това не са футболистите. А наставникът. Защото той ги избира на терена.

Старите футболни мъдреци са казали: "Когато отборът върви, промени не се правят". Или по- точно - съставът не се бара. Е, Веласкес си играе опасно с това неписано правило. И в опит да изненада съперника испанецът изпуска питомното.

Предводителят на "Левски" така и не се поучи от грешката, която прави всеки път. А именно да не пипа състава след поредица от успехи.

Получи му се на 2 пъти, но тогава ротациите му бяха на почивката - при обрата във Варна срещу "Черно море" и миналата неделя на "Герена" срещу "Локо" (Сф). А не още преди реферът да е дал първия съдийски сигнал.

За първи път след края на европейските мачове Веласкес реши да изненада съперника, а и феновете през декември.

На традиционно трудния за "сините" "Овча купел" пусна в игра неочаквана от никога единайсеторка. Хора, които никога не са били заедно на терена. И резултатът бе повече от показателен - 0:2.

Паузата си дойде. Веласкес можеше да експериментира по време на контролите в Турция. И колелото отново се завъртя. И то по такъв начин - в рамките на 8 дни 2 мача с "Лудогорец" - за суперкупата и купата. За 3-ото по значимост отличие пред очите на испанеца бяха сътворени грешки, които той не трябва да допуска следващата седмица в Разград за купата след 1:0 за хегемона. И какво стана? Същото. 1:0 за "Лудогорец" с гол от същата зона. А грешка е същият човек.

След този мач и изпаряването на шансовете на "Левски" да спечели дубъл, Веласкес набара състава за първенството.

И така до най-важния мач досега. В Разград, при все че "сините" имат аванс от 12 точки пред хегемона в първенството. И с една победа 99% титлата се връща на "Герена" след 17-годишно чакане.

А испанецът от няма и къде реши пак да повтори грешката си в студения декемврийски ден на "Овча купел". Ротации, та чудо. И то в най-важния мач, който може да реши титлата.

С пускането на двама номинални десни бекове - единият на обичайната си позиция, а другият на крилото, и без чист централен нападател си беше ясно, че "Левски" излиза на най-неудобния стадион в историята си не да спечели, а да не загуби. Едва ли и и на тренировка Камдем и Алдаир са играли заедно вдясно.

Е, Веласкес реши, че най-удобният момент за това е срещу "Лудогорец" в Разград. Разбираме да няма кой, но това не е така. Футболисти на "Герена" бол на всички позиции.

Със страх

шампион не

се става

Това Веласкес трябва да го разбере. Окей, отиваш за равенството. Поне покажи, че го искаш. Ако падне гол в 5-ата мин, какво? Друг план имаш ли? Защото не се видя нищо смислено от лидерите в класирането за близо 100 мин.

"Сините" ясно си играеха за 0:0. Призна го дори треньорът им Веласкес.

"Заслужавахме равенството. Играхме добре", каза испанският спец, като все пак този път отдаде заслуженото на победителите.

При първата от трите загуби от "Лудогорец" Веласкес натърти, че разградчани са с много по-голям бюджет. И това е причината да вземат суперкупата.

Е, цифрите не играят на терена. Доказателства за това има всяка година. При поражението за купата треньорът обясни, че отборът му е бил по-добър и отпадането за неговия тим е несправедливо.

Общо взето,

нова загуба,

различен

отговор,

но не и

конкретика

Оправданията бюджет, заслужавахме, при положение че не си, не подхождат, когато си на върха. Не е редно да гледаш в чуждата чиния, при положение, че за месец и малко съперникът ти прави хеттрик от победи.

Всеки вкара на същия този "Лудогорец" през пролетта - "Локо" (Сф), "Берое". "Ботев" (Пд). Само "Левски" - не. А "сините", тръгнали с кошницата да бутат хегемонията, се отчетоха само с един точен удар към вратата на съперника. Поне според статистиката. Защото това на Бурас не беше точно изстрел.

Ако "Левски" продължава по този начин, титлата може и да се изпари. 9 точки преднина както са много, така и са и малко. Суперкомпютрите и анализите колко процента дават за възможността столичани да станат шампиони, не значат нищо. Защото "Левски" и Веласкес ги чакат още 7 възлови мача. А както добре видяхме, точно там са проблемите на "сините" и техния предводител. И ако другите не бъркат, а "Левски" не успява все така да вкара гол в дербитата, то математиката на "Герена" няма да излезе.