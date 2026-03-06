ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьорът, убил Сияна, остава в ареста

Контузията на Роналдо по-сериозна, отива на лечение в Испания

СНИМКА: РОЙТЕРС

Нападателят на "Ал Насър" Кристиано Роналдо ще се подложи на лечение за контузия в Мадрид, според старши треньора на саудитския клуб Жорже Жезус.

„Кристиано ще пътува до Испания, както и други играчи, които са преминали лечение за контузии. Контузията му изисква специални грижи в Мадрид с личен терапевт и се надяваме, че той ще се завърне бързо и ще помогне на отбора", цитира думите на Жезус вътрешен човек Фабрицио Романо.

Според 71-годишния специалист, прегледът е показал, че контузията на играча е по-сериозна от очакваното.

41-годишният португалец е получил травмата на подколянното сухожилие в мача от 24-ия кръг на Висшата лига на Саудитска Арабия срещу "Ал Файхи" (3:1) на 28 февруари.

СНИМКА: РОЙТЕРС

