ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьорът, убил Сияна, остава в ареста

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22420876 www.24chasa.bg

Григор Димитров за мача с Алкарас: Гоня победата, независимо кой е от другата страна на мрежата

2344
Григор Димитров и Карлос Алкарас миналата година в Дубай Снимки: Instagram/Qatartennis

Българският ас в тениса Григор Димитров коментира предстоящия си мач срещу номер едно в света Карлос Алкарас от Испания във втория кръг на турнира Индиън Уелс (САЩ).

„Сега се опитвам да се фокусирам много повече върху това, което се случва от моята страна на корта. Ако спечеля, чудесно, ако загубя, това също е добре. Опитвам се да се придържам към тази философия през последните няколко години, особено след периоди, в които не можех да играя поради контузия.

Не е тайна, че все още не съм в най-добрата си форма. Но ще се опитам да дам всичко от себе си и да се възползвам от шансовете си за победа, независимо кой е от другата страна на мрежата", заяви Димитров.

В първия кръг на турнира 34-годишният Димитров победи французина Теренс Атман с 6:4, 5:7, 6:4.

Григор Димитров и Карлос Алкарас миналата година в Дубай Снимки: Instagram/Qatartennis

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)