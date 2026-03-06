Григор Димитров за мача с Алкарас: Гоня победата, независимо кой е от другата страна на мрежата

Българският ас в тениса Григор Димитров коментира предстоящия си мач срещу номер едно в света Карлос Алкарас от Испания във втория кръг на турнира Индиън Уелс (САЩ).

„Сега се опитвам да се фокусирам много повече върху това, което се случва от моята страна на корта. Ако спечеля, чудесно, ако загубя, това също е добре. Опитвам се да се придържам към тази философия през последните няколко години, особено след периоди, в които не можех да играя поради контузия.

Не е тайна, че все още не съм в най-добрата си форма. Но ще се опитам да дам всичко от себе си и да се възползвам от шансовете си за победа, независимо кой е от другата страна на мрежата", заяви Димитров.

В първия кръг на турнира 34-годишният Димитров победи французина Теренс Атман с 6:4, 5:7, 6:4.