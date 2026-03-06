"Реал" без Мбапе и Белингам срещу "Сити"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Играчите на "Реал" (Мадрид) Килиан Мбапе и Джуд Белингам няма да играят в първия мач на испанците срещу "Манчестър Сити" от осминафиналите на Шампионската лига, според журналиста Марио Кортегана.

Испанският тим ще бъде домакин в първия мач, който е на 11 март. Звездите Мбапе и Белингам се очаква да се завърнат за реванша в Манчестър на 17 март.

Този сезон 27-годишният Мбапе е изиграл 33 мача във всички състезания, в които е отбелязал 38 гола и е дал 6 асистенции. 22-годишният Белингам е отбелязал 6 попадения и е дал 4 асистенции в 28 мача.