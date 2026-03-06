България със златен медал на световното първенство по лека атлетика за спортисти с интелектуални затруднения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Страхотна новина за България долетя от Световното първенство по лека атлетика в зала за спортисти с интелектуални затруднения – VIRTUS, което се провежда в Оренсе, Испания.

Александър Асенов спечели златния медал в тласкането на гюле с резултат 8.64 м.

Боян Вандов също се представи достойно и завърши на пето място с резултат 6.68 м.

Българските състезатели участват на шампионата заедно със своите треньори Димитър Петров и Ангел Колев, които ги подкрепят и подготвят за силното им представяне.

Участието на България продължава:

Виктор Караджов ще стартира в дисциплините 400 м, 800 м и 1500 м.

Александър Асенов – европейски рекордьор – ще се състезава още в 60 м, скок дължина и трибой.

Боян Вандов ще участва и в 60 м и 200 м.