ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

BG зрителят вече не харесва “Ергенът”

Времето София 12° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22421418 www.24chasa.bg

България със златен медал на световното първенство по лека атлетика за спортисти с интелектуални затруднения

1036

Страхотна новина за България долетя от Световното първенство по лека атлетика в зала за спортисти с интелектуални затруднения – VIRTUS, което се провежда в Оренсе, Испания.

 Александър Асенов спечели златния медал в тласкането на гюле с резултат 8.64 м.

Боян Вандов също се представи достойно и завърши на пето място с резултат 6.68 м.  

Българските състезатели участват на шампионата заедно със своите треньори Димитър Петров и Ангел Колев, които ги подкрепят и подготвят за силното им представяне.  

Участието на България продължава:  

Виктор Караджов ще стартира в дисциплините 400 м, 800 м и 1500 м.  

Александър Асенов – европейски рекордьор – ще се състезава още в 60 м, скок дължина и трибой.  

Боян Вандов ще участва и в 60 м и 200 м.  

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)