Министърът на спорта: Имало е реална опасност за живота на Малена

Служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев призна, че е имало реална опасност за живота на сноубордистката Малена Замфирова, пометена от скиор в Чехия.

„Чуваме се с бащата ѝ няколко пъти на ден. Имало е реална опасност за живота ѝ, но днес има добри новини – Малена се чувства значително по-добре, яла е нормална храна и виждаме, че нещата се развиват положително", заяви министърът пред Би Ти Ви.

Той уточни, че счупванията и травмите са тежки и нашите институции ще осигурят пълна подкрепа. Той прикани децата от цялата страна да изпратят картички и позитивна енергия на талантливата ни сноубордистка.

По отношение на борбата, Илиев потвърди, че е поискал от Станка Златева среща с Управителния съвет, за да обсъдят проблемите и участието на европейското първенство. „Всеки с български паспорт има право да се състезава", подчерта министърът.