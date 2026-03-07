След шут на Марин Петков вратар си вкара автогол в Саудитска Арабия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският национал Марин Петков направи пореден силен мач за "Ал Таавун", който победи с 3:2 гостуващия "Ал Фатех" в мач от 25-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия по футбол.

Бившият ас на "Левски" започна като титуляр и игра до 70-ата минута, а след негов удар вратарят на противника си вкара автогол. Това се случи в 59-ата минута, когато изстрел на българина намери гредата, след което попадна в тялото на Пачеко и в мрежата.

В класирането "Ал Таавун" заема 5-о място с 44 точки на 18 от лидера "Ал Ахли".