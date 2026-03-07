IBU: Първо Лора Христова, а сега и Георги Джоргов. Бъдещето на българския биатлон изглежда светло

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първо Лора Христова, а сега и Георги Джоргов. Бъдещето на българския биатлон изглежда светло.

Това написаха от Международния съюз по биатлон (IBU), след като 18-годишното момче от Сапарева баня стана световен шампион до 19 г. в масовия старт (60 участници на 12 км) в германския зимен център Арбер. Това е първа световна титла за България, в която и да е възраст или пол.

Огромният успех идва след бронзовия медал на Лора Христова на олимпиадата в Милано/Кортина.

С 8-ото си място в спринта от световната купа в Контиолахти (Фин) пък тя намери място в днешния масов старт на 12,5 км.

Лора заема първото място от най-добре представилите се от кръга, които ще се присъединят към първите 25 от генералното класиране (в случая 24).

