Хирургът на Хиршер се грижи за Малена

Топсноубордистката ни Малена Замфирова е настанена в частната клиника “Рагниц” в Грац. Нейната операция обаче вероятно ще бъде в понеделник, защото е прекалено тежко състоянието, особено на бедрената кост на състезателката ни.

Малена е под грижите на д-р Юрген Мантъл, който оперира легендата на ските Марсел Хиршер, когато той скъса връзка и заради това пропусна олимпиадата в Милано/Кортина.

Мантъл е един от топтравматолозите на Австрия, като има доста интересна биография. Той е роден преди 60 години в Грац, като първите му години в спорта преминават във футболния “Щурм”, където стига дори до първия отбор. След това обаче се отказва и става десетобоец. Точно преди да участва на световно по лека атлетика, получава травма на гърба, която пък го праща в бобслея. И на първенството на планетата през 1990 година е трети в екипажа на Инго Апелт заедно с Герхард Редъл и Харалд Винклер, а вече има и европейска титла с тях предната година. И нова контузия го спира точно преди олимпиадата в Албервил през 1992 г.

Тогава се запознава с един от най-великите в спортната медицина Мюлер-Волфарт, лекаря на “Байерн” (Мюнхен). Първо като пациент, а след това като негов ученик.

За клиниката е помогнал и мениджърът на суперзвездата в ските Микаела Шифрин и бивш национал на България Килиан Алберт.

Малена пострада преди няколко дни на пистата в чешкия курорт Шплиндерув Млин, където в събота е паралелният слалом за световната купа по алпийски сноуборд.

Със сигурност в нея се е врязал чужденец, като според някои е бил германец, а според други - французин. Появиха се дори твърдения за румънски турист.

От планинската служба първоначално не са правили проби за алкохол, като първата им задача е била да свалят двамата пострадали до място, където могат да кацат хеликоптери. Разследването продължава, но всичко зависи от това дали е имало свидетели на инцидента. Дори да бъде предоставен запис от камери, при съдебно дело те не могат да се използват като доказателство.

Вчера от чешката полиция бе съобщено, че скиорът, блъснал Малена, не е бил пиян. Взетата в болницата кръвна проба е дала отрицателен резултат. Ако бъде доказана вина, е възможно да се стигне до присъда от 2 години затвор.

