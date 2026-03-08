Футболист с една ръка вкарва от дузпа на "Левски-Спартак"

Мачът през декември 1977 г. бил за Купата на Съветската армия

Стоян Илиев, по прякор Кайзера, остава вечният голмайстор на "Балкански миньор" /Твърдица/

Знаменитият централен нападател на "Балкански миньор" от град Твърдица Стоян Илиев, по прякор Кайзера, е голмайсторът за всички времена на отбора от някогашното миньорско градче. Днес, вече над 70-годишен, той не може да каже колко точно гола е вкарал в дългата си футболни кариера на централен нападател, но със сигурност може да разказва подробно за най-известния от тях - голът му от дузпа срещу гранда "Левски-Спартак" в мач от 1/32 финалите на някогашния турнир за Купата на Съветската армия през декември 1977 година. Тогава неговият "Миньор" губи с 1:6, но в историята остава тъкмо голът на Кайзера.

И не толкова този гол, а фактът, че той е отбязан от футболист, който играел без лява ръка. Загубил я още като ученик в първи клас. Помни как още в първия месец от учебната година учителят им извел класа на поход в планината. Внезапно завалял дъжд и всички деца потърсили къде да се скрият, дори и сред върбите наоколо. За зла беда едно от момчетата се покатерило, без да се замисли за последствията, на електрически стълб под високо напражение. Стоян го последвал инстинктивно. Когато стигнал до табелата, че качването на стълба е забранено, го ударил ток и го хвърлил на земята. На съученикът му не се случило нищо лошо, но лявата ръка на Стоян поела електричеството. После изкарал 5-6 месеца по болници с гипсирана ръка, докато лекарите не му открили гангрена и се наложило да я ампутират четири пръста под лакътя. "Баща ми не искаше да подпише за такава операция, но някак го убедиха, че без нея мога да умра", спомня си днес Стоян.

Прякорът Кайзера му лепнали много години след това. При едно от няколкото поредни гостувания на знаменития "Аякс" в София през 70-те години на миналия век, мъжът бил на стадиона в София и успял да се добере до пътеката, от която излизат играчите. Там взел върху билета си автограф от Пит Кайзер - капитана на гостите. Във времето билетът с подписа на звездата се изгубил, но прякорът останал. Дотолкова, че след време го дали и на децата му.

Всеки в неговото положение на човек без ръка може да се отчае или поне да я кара по-кротко, но момчето било инат от ученик. Увличало се по спорта. То се знае, първо по футбола, защото имало дарбата да рита еднакво добре и с двата крака, бележел и с глава. Можел да бъде и нападател, и халф, накрая - и непробиваем защитник. Че и треньор.

Бил режимлия - и до днес не пие и не пуши и поддържа формата си с дълги разходки в планината. Останал активно на терена до 40-годишна възраст. Никой не можел да го победи на Теста на Купър. Във футбола можел всичко, само не и да хвърля тъчове. Но си имал номер - когато в напечен мач трябвало да забавят играта, тъкмо той отивал до тъч-линията уж да хвърля топката, за изненада на противниците им. След това, разбира се, отстъпвал това на друг, но времето си вървяло.

Казва, че нямал кумири във футбола, макар да дължи много на дългогодишния си треньор в Търдица Стефан Таранджиев. Въпреки състоянието си дори по едно време било и вратар на хандбалния отбор на родното си село Сборище, което е на няколко километра от Твърдица. Нямал лява ръка, но умеел да се пласира в рамките на вратата така, че да бъде непробиваем за противниковите нападатели, защото следял играта.

А във футболния отбор "Гранит" на родното му село Сборище го взели още докаго бил ученик в прогимназията. "Най-напред сигурно ме щадяха заради ръката, но след като започнах да бележа гол след гол, започнаха да не ми прощават. Много съм ритан, двойно си го връщах на домакинските мачове в Твърдица. Бях куче марка - ритат ме, плюят ме, в очите ми бъркат, аз не се отказвах. Имах техника на падане - понеже не мога да се подпра на ръцете си, съумявах някак да се претъркалям и веднага да се изправя на крака. Може би заради това през дългата си спортна кариера не получих сериозна кантузия. Но такъв беше футболът на село някога, че и досега", заключава философски ветеранът.

Закономерно достига до общинския отбор на "Балкански миньор" /Твърдица/, който през първенството 1976/1977 г. достига до 8-ото място - "златната среда" на футболната зона "Загоре". Тогава това е третият ешалон на българския футбол след групите "А" и "Б". Така миньорският отбор получава правото да играе в пресявките на турника за Купата на Съветската армия. Най-напред отстранили отбора на ямболското село Веселиново "Кольо Сандев" с 2:1, макар и след продължения. След това на терена в подбалканското градче гостувал "Рилски спортист" от Самоков. Бил отбор със самочувствие, в него ритали доста софиянци. Но това не им помогнало - с голове на Стоян Илиев в 7-ата и 75-ата минута домакините победили с 2:0. И зачакали с нетърпение жребия за 1/32 финалите на турнира.

"Още преди "Рилски спортист" мечтаехме да играем с "Левски" /тогава "Левски-Спартак"/ или с ЦСКА. "Знаехме, че няма как да победим и да вземем купа, но такива мачове се помнят дълго. Бяхме селски момчета, но играехме с голямо желание. Фланелките ни след мач изглеждата като току-що извадени от пералнята. Не случайно шефовете ни се шегуваха, че ако в зоната играехме за премия от 10 лева при победа, а за "рилецо" ни броиха по 100, при победа срещу "Левски" ни гарантират по 1000 лева на човек", спомня си Стоян. Отборът на "Балкански миньор" /Твърдица/ през 70-те години на миналия век. На тази снимка Стоян Илиев е прав, с номер 3. Снимка: Личен архив Отборът на Твърдица преди приятелски мач с първодивизионния "Сливен". Стоян е пети /прав, отдясно наляво/, до него е знаменитият защитник Никорлай Арабов. Снимка: Личен архив

В деня, когато теглели жребия през декември 1977 г., цялото градче се събрало на площада, за да чуе резултата по радиото. Било като на селски събор. И когато съобщили "Левски-Спартак", всички изригнали във възторг, прели с радост противника на миньорци.

По силата на жребия мачът трябвало да се състои в София. Имало вариант силният тогава човек на деня Георги Йорданов, сам родом от Твърдица, който бил министър на културата и заклет левскар, да премести срещата в родния си град, но не се стигнало чак до там. И в един дъждовен декемврийски ден двата отбора се срещнали на стадион "Раковски", тъй като по тове време на "Герена" правили ремонт - подменяли тревното покритие на терена.

В онзи ден много ентусиасти от района - от Твърдица, Шивачево и Гурково, поели с влакове и автомобили към столицата, зер техните миньорци не играят всеки месец с "Левски".

От "Левски-Спартак" също били любопитни що за противник ще се окаже отборът от дълбоката футболна провинция, в чийто редици се състезава еднорък играч, за който вече говорели из страната. Илиев, който бил и капитан на своите, привлякал и вниманието на столичната публика. На стадиона имало към 7 хиляди зрители - чудо невиждано за гостите. Капитаните на "Левски-Спартак" и "Балкански миньор" Стефан Аладжов, в тъмен екип, и Стоян Илиев /двамата на заден план/ преди началото на мача на стадион "Раковски" в София през декември 1977 г. Снимка: Личен архив Отборите на "Левски-Спартак" /с тъмни екипи/ и "Балкански миньор" преди мача на стадион "Раковски" в София. Снимка: Личен архив

Мачът тръгнал като по ноти, според очакванията. Домакините набързо повели с 5:0, победили накрая с 6:1. За да се застрахова или не, но съдията, чието име Стоян не помни, дал и две дузпи за левскарите. Май попрекалил, защото самите "сини" футболисти му подвиквали да не се престарава.

"Георги Йорданов, който тогава помагаше на "Левски", постояно се чуваше със старши треньора им Иван Вуцов. Може би и заради това, но те взеха присърце нещата и ни приеха като техни хора, а не като врагове. Толкова се сближихме, че чак нашият доктор - Йонката, цял мач седеше до пейката на левскарите, а не на нашата.

Дори ни поглезиха - в съблекалнята беше направо чудо. Бяха наредили банани и портокали, имаше чай... Ние кога сме виждали подобни екстри. Сашо Костов влезе на почивката при нас, за да ни благодари за коректната игра. Нито веднъж някой от нас не влезе грубо в краката им. Така се бяхме разбрали и те бяха много доволни, че не ги ритаме. А на мен по селските мачове направи ми чупеха краката", спомня си още Стоян.

Но най-яркият му спомен от този мач е друг. След като бързо станало ясно, че той е нещо като тренировка за "Левски" - титулярният вратар Стефан Стайков и защитникът Кирил Ивков били оставени да почиват, а Павел Панов бил в гипс със счупен глезен от неотдавнашен мач с холандския "Аякс", защитникът Николай Грънчаров, който трябвало да го пази персонално, му казал, че Вуцата им е наредил да му позволят да им отбележи почетен гол. Иначе щял да ги убие. Явно го били съжалили и направили жест заради ръката му, а и бил капитан на своите. Тогава той оценил високо жеста, и до края си останали с Иван Вуцов приятели. Дори по едно време той му предложил да стане футболен съдия, като го прикрепят към пловдивчанина Атанас Узунов, но нашия отказал, за което днес вече съжалява.

И друго му казал по време на оня мач Грънчаров - постоянно повтарял да не бягал толкова много, че да не го гонел. "Пък по навик си търчах, скъсвах се. Това, че съм с една ръка, не ме спираше", връща си към спомените си играчът. Двата отбора излизат за второто полувреме на мача на стадион "Раковски" в столицата. Снимка: Личен архив

Ето как той разказва историята по-нататък:

"Топката обаче не искаше да влиза. Два пъти ударих греда. Веднъж пък защитата ме остави да изляза сам срещу вратаря Томас Лафчис, вече съм на 2 метра от него, бия, той пък взе, че я спаси. Май в началото нещо се правеше на ударен и нарочно не ми даваше да вкарам, явно, за да се изяви пред публиката като млад тогава вратар. Даже Пламен Николов му се скара защо е спасил, тъй като не оставаше много време, а те искаха да им вкарам гол.

Шест минути преди края Пламен идва и ми казва: "Кайзер, няма да бързаш, чу ли? Вземаш топката, започваш да ни лъжеш, а аз ще те спъна за дузпа!". Така и стана. А съдията нищо не подозираше. Видя как Николов ме повали в наказателното поле и даде дузпата. Аз обаче не бях изпълнителят. Дузпите все ги биеше едно момче от Бяла - Тошко се казваше. Левскарите обаче не му позволиха. Даже Воин Войнов го спря на центъра и го хвана с ръце. Нашият треньор Стефан Таранджиев тогава ми каза да вземам топката и да бия дузпата. Валеше дъжд, започнах да си оправям мястото, където залагам топката.

Лафчис дойде при мен и ми вика: "Абе, ти нали Кайзер беше, я кажи в кой ъгъл ще я биеш, за да се метна в другия?". Казах му, че ще я пратя в десния. Всичко обаче стана за секунди, той веднага се оттегли назад, но не се уточнихме кой десен - дали негово дясно или мое. В крайна сметка обаче мисията беше изпълнена. Бих я в десния, а той се хвърли като рибок в левия. Вкарах му я, но преди да изпълня, беше нещо страшно. Направо не знаех какво става. В краката ми се наля олово, натежаха. Но това е нормално. Идваш от Твърдица, излизаш срещу "Левски" пред толкова публика и бележиш гол. Неописуемо е".

Още повече, че като дали дузпата за гостите, всички фотографи и оператори, които били зад вратата на Твърдица, се изгеглили зад мрежата на Лафчис. Благодарение на бързата им реакция на другия ден Стоян видял гола си срещу "Левски-Спартак" в телевизионното предаване "Спортен екран", докато играел карти с приятели в едно кафене.

Но ако някой иска да си припомни този вълнуващ момент от дописката за мача на спортния вестник по онова време "Народен спорт", може и да се обърка, тъй като в нея голмайсторът за "Балкански миньор" е записан като Денчев, а това е презимето на Стоян Илиев. В нея пише, че играта на "сините" не е задоволила, въпреки че са победили непретенциозния си съперник. По-нататък в този турнир те отпадат от "Чепинец" /Велинград/, но това вече е друга история.

На връщане от София в Твърдица ги посрещнали като победители. Казали им, и с 10 гола да бяхте паднали, важното е, че отбелязахте и тъкмо този гол срещу "Левски" ще остане в историята.

В началото Стоян не се давал сметка за значението на този свой гол, но постепенно го оценявал. Двайсетина дни след това от "синия" клуб му изпратали екип на "Левски-Спартак" и футболни обувки. Още по време на мача Людмил Горанов, помощникът на Иван Вуцов, го попитал кой номер носи, осмица ли, пък той дори не могъл да разбере, че става въпрос за номер 42. След като ги получил, най-напред ги дал на колега, да ги поочупи малко в един мач в новозагорското село Пет могили и така да им направи сефтето. Добре, ама противниците им, като го видели, че играе с нови адидаски, си рекли, че това е най-добрият от Твърдица и сложили двама да го пазят. През това време Стоян им бутнал два гола. Е, през второто полувреме го разкрили, че е фалшив, но късно.... Стоян с подарения му след мача екип на "Левски-Спартак" Снимка: Личен архив

Стоян Илиев е доволен, че всичко това му се е случило с любимия му отбор "Левски". Той си бил левскар от малък. И след жребия, който ги изправил срещу "сините", бил обявил, че ако мачът се закучи и върви наравно, той е готов автогол да се вкара, но само и само "Левски" да победи.

Нападателят помни като днес още един от своите голове. Бил първият мач на "Балкански миньор" в зоната, където се класирал като първенец в окръжната група на Сливен. В този първи кръг в Твърдица гостувал "Хеброс" /Харманли/. Разбираемо, на стадиона имало много зрители. Но мачът вървял 0:0 докъм 80 минута, когато Стоян с удар "падащ лист" успял да прехвърли вратаря на гостите. Когато дошъл да го паздрави за гола, съоборник му признал: "Е, след такъв удар всички момичета в Твърдица вече ще бъдат твои". Преди приятелски мач на миньорци от Твърдица с "Олимпик" /Галата/. По това време Стоян, прав с черното палто, вече е треньор на отбора. До него е гостът му Петър Жеков, с който също били приятели. Снимка: Личен архив И до днес ветеранът изглежда в добра форма. Снимка: Ваньо Стоилов

Но това, че бил с една ръка му попречило за много неща. Не го пуснали да играе в професионалния футбол, макар че като треньор на "Розова долина" /Казанлък/ Иван Зафиров го искал много в "А" група. Ходил на лагер с отбора, но дотам. Така не станал съотборник с бащата на днешния старши треньор на ЦСКА Христо Янев Ангел. Не могли да го картотекират и в "Сливен", от където дълго го наблюдавали. Преди да дойде демокрацията не му давали и шофьорска книжка, но това вече е факт.

Заради физическия си проблем мъжът си останал в Твърдица, но е щастлив, че с играта си дълго време е радвал хората от района и най-вече колегите на баща си, който бил миньор. Гордее се и с трите си деца - двама синове и една дъщеря, които са от три различни жени.