Верстапен се разби в Австралия, Цолов едва 17-и в спринта в Мелбърн

Макс Верстапен ("Ред Бул") изпусна първия завой при първото си излизане на пистата в Мелбърн и се разби в предпазната ограда по време на квалификацията за Гран при на Австралия, старт на сезона във Формула 1. Така един от фаворитите не записа време и отпадна. Без време останаха Карлос Сайнц с "Уилямс" и Ланс Строл с "Астън Мартин".

Очаквано първа редица бе окупирана от пилотите на "Мерцедес" Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели. След тях се наредиха Исак Хаджар с "Ред Бул", Шарл Льоклер с "Ферари", двата макларъна на Оскар Пиастри и световния шампион Ландо Норис, Луис Хамилтън с "Ферари", пилотите на RB Лиам Лоусън и Арвин Лидблад и аудото на Габриел Бортолето. Бортолето не участва в последния сегмент на квалификацията, след като получи повреда след втората част и запуши входа на пита и Линдблад едва не се заби в него.

Подреждането обаче е временно, защото Антонели най-вероятно ще бъде наказан. Той бе освободен непредпазливо в първата част, а в третата бе пуснат на трасето с охлаждащ вентилатор на болида, който падна и сесията бе спряна, след като Норис мина през него и повреди предното си крило.

Антонели се разби по време на третата тренировка и заради това бе забавен стартът в спринтовото състезание във Формула 2 с повече от 20 минути.

Никола Цолов нямаше късмет в спринтовото състезание в Австралия и след серия инциденти и битки на пистата остана едва 17-и в края. Българинът стартира 6-и, но в първите обиколки загуби позиции заради доста груби действия от неговите конкуренти и остана без точки.

Победата взе парагваецът Джошуа Дюрксен, който триумфира в спринта в Австралия и миналия сезон.