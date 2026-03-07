Божидар Краев с 6-и гол за сезона в Австралия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападателят Божидар Краев се разписа при поражението на "Уестърн Сидни Уондърърс" с 1:2 от "Нюкасъл Джетс" като гост в двубой от 20-ия кръг на австралийската елитна дивизия.

Юношата на "Левски" даде аванс за своя тим в 20-ата минута на мача.

Българския футболист остана на терена до 79-ата минута, когато бе заменен от Хамонд. В предишният кръг Краев също отбеляза гол, но тогава отборът му спечели с 4:0 срещу "Макартър".

Общо той има 4 попадения в първенството и 2 за купата.

"Уестърн Сидни Уондърърс" е на дъното в класирането с актив от 20 точки.