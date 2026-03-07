Обявиха колко печели Меси в САЩ

Собственикът на "Интер Маями" Хорхе Мас разкри колко печели годишно аржентинската мегазвезда Лионел Меси.

„Причината да се нуждая от спонсори от световна класа е, че футболистите са скъпи. Плащам на Меси, той си струва всяка стотинка, но е между 70 и 80 милиона долара годишно", обяви босът.

38-годишният нападател направи "Интер Маями" шампион на МЛС (първенство на САЩ и Канада) за първи път в историята през миналата година, а от пристигането му през лятото на 2023 г. и отборът е спечелил и други трофея.