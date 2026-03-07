ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Индийският външен министър потвърди: Ирански воене...

Обявиха колко печели Меси в САЩ

3984
Лео Меси Снимка: Ройтерс

Собственикът на "Интер Маями" Хорхе Мас разкри колко печели годишно аржентинската мегазвезда Лионел Меси.

„Причината да се нуждая от спонсори от световна класа е, че футболистите са скъпи. Плащам на Меси, той си струва всяка стотинка, но е между 70 и 80 милиона долара годишно", обяви босът.

38-годишният нападател направи "Интер Маями" шампион на МЛС (първенство на САЩ и Канада) за първи път в историята през миналата година, а от пристигането му през лятото на 2023 г. и отборът е спечелил и други  трофея.

