Григор Димитров: Добре е, че мога да печеля и с грозен тенис

Григор Димитров е смятан за ветеран в тениса, но признава, че му се налага да учи наново основни неща от играта.

Причината е ясна - дългото му отсъствие от корта заради скъсания гръден мускул и последвалата операция.

“В момента почти всичко е ново за мен, защото дълго време не съм правил това, с което се занимавам толкова години. Трудно ми е пак да събера на едно място всички необходими елементи.

Чувствам се като в напълно нов свят”, сподели Димитров в Индиън Уелс. На турнира от категорията “Мастърс 1000” при много неприятен вятър той отстрани 6:4, 5:7, 6:4 Теранс Атман и така си върна на френския левичар за загубата в Акапулко миналата седмица.

Това е втора победа за годината за Григор, който прекъсна серията си от 4 поредни загуби.

“Такава победа с не особено красива игра ми дава увереност. Все още обаче има какво да се желае. Важното е, че тялото ми издържа. За да спечеля, трябваше почти непрекъснато да разчитам на опита си. Не започнах добре сезона и имам нужда от мачове, за да си върна играта от преди.

Трябва да работя всеки ден, защото знам, че няма пряк път към успеха. Но пък в момента се състезавам в собствена лига и едно от нещата, които искам, е да изпитвам удоволствие на корта”, каза още Димитров.

Той ще играе с водача в ранглистата Карлос Алкарас (Исп), който няма загуба този сезон.

