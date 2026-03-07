ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Инспекцията по труда откри 17 нарушения в завод "К...

Британец спря Димитър Кузманов на 1/2-финал в Херсонисос

1764
Димитър Кузманов Снимка: instagram.com/kuzmanov.dimitar/

Димитър Кузманов приключи на полуфиналите учасието си на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

32-годишният българин загуби в спор за място на финала от Хари Уенделкън (Великобритания) с 4:6, 2:6.

С достигането до полуфиналите Кузманов заработи 14 точки за световната ранглиста и 2830 евро.

По-късно днес на финала на двойки в надпреварата Антъни Генов и Фин Бас (Великобритания) ще се изправят срещу Якопо Беретини (Италия) и Кимер Копеянс (Белгия).

Димитър Кузманов Снимка: instagram.com/kuzmanov.dimitar/

