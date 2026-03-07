Куриоз - италианка взе и втората си победа в ските с аванс от 0,01 сек

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Представителката на домакините от Италия Лаура Пировано постигна втора пореден за световната купа по ски алпийски дисциплини, триумфирайки и във второто спускане във Вал ди Фаса.

Тя го направи по същия начин като вчера, когато записа първа победа в кариерата си въобще.

Пировано изпревари Корнелия Хютер (Австрия) със само 0,01 сек.

В петък 28-годишната италианка спечели със същия минимален аванс пред германката Ема Айхер.

В генералното класиране за световната купа начело продължава да е американката Микаела Шифрин с 1133 точки, вече само на 117 пред Айхер, която финишира 12-а днес и събра 1016, а трета се нарежда Камий Раст (Швейцария) с 963 точки.

Пировано поведе в подреждането в дисциплината с 436 точки, пред Ема Айхер с 408 и американката Линдзи Вон с 400 точки.

В неделя във Вал ди Фаса предстои още един старт в супергигантския слалом при жените.

От сезона на световната купа вече остават седем насрочени състезания, като Шифрин се стреми към общо шести трофей в кариерата си и първи от три години насам.