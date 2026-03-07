ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Затегнаха се битките за кристалните глобуси в скит...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22424773 www.24chasa.bg

За Малена - Тервел осми, Радо 13-и в Шплиндерув Млин

1684
Тервел Замфиров и Радослав Янков слушат химна. Снимки: Startphoto.bg

Тервел Замфиров зае осмото място, а Радослав Янков - 13-ото в паралелния слалом от световната купа в Шплиндерув Млин (Чехия). Преди старта и двамата посветиха състезанието на контузената Малена Замфирова. Тервел пусна снимка и надпис "Състезавам се за Малена", а Радо - също фото на двамата със сърчице.

Тервел бе 16-и в квалификацията, но се възползва от грешка на лидера Даниеле Багоца (Ит) и го елиминира в 1/8-финалите. След това загуби със 72 стотни от Маурицио Бормолини (Ит). Радо бе 12-и и още в първия кръг бе на косъм от Андреас Промегер (Австрия), но остана на 27 стотни от него.

Третият ни представител Александър Кръшняк направи грешка и остана извън първите 32-ма в състезанието.

В крайна сметка Бормолини дори спечели паралелния слалом, като би Рюсюке Синохара (Яп) във финала. Трети завърши Мирко Феличети (Ит), който бе по-бързи от Дарио Кавицел (Швейцария).

При жените победата бе за японката Цубаки Мики, която надви олимпийската шампионка Зузана Мадерова (Чехия) във финала. Трета остана Мишел Декер (Нидерландия).

Тервел Замфиров и Радослав Янков слушат химна. Снимки: Startphoto.bg
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)