За Малена - Тервел осми, Радо 13-и в Шплиндерув Млин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тервел Замфиров зае осмото място, а Радослав Янков - 13-ото в паралелния слалом от световната купа в Шплиндерув Млин (Чехия). Преди старта и двамата посветиха състезанието на контузената Малена Замфирова. Тервел пусна снимка и надпис "Състезавам се за Малена", а Радо - също фото на двамата със сърчице.

Тервел бе 16-и в квалификацията, но се възползва от грешка на лидера Даниеле Багоца (Ит) и го елиминира в 1/8-финалите. След това загуби със 72 стотни от Маурицио Бормолини (Ит). Радо бе 12-и и още в първия кръг бе на косъм от Андреас Промегер (Австрия), но остана на 27 стотни от него.

Третият ни представител Александър Кръшняк направи грешка и остана извън първите 32-ма в състезанието.

В крайна сметка Бормолини дори спечели паралелния слалом, като би Рюсюке Синохара (Яп) във финала. Трети завърши Мирко Феличети (Ит), който бе по-бързи от Дарио Кавицел (Швейцария).

При жените победата бе за японката Цубаки Мики, която надви олимпийската шампионка Зузана Мадерова (Чехия) във финала. Трета остана Мишел Декер (Нидерландия).